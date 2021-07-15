مساعدة بايدن تشارك بمؤتمر دولي حول تعزيز الأمن وسط وجنوب آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

تشارك الدكتورة إليزابيث شيروود راندال مساعدة الرئيس الأمريكي جو بايدن لشئون الأمن الداخلي، يرافقها وفد أمريكي، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتعزيز الرفاهية والأمن والتواصل الإقليمي بين وسط وجنوب آسيا، والذي ينطلق غدًا الخميس ويستمر لمدة يومين، بمدينة طشقند عاصمة أوزبكستان.

وقالت إيميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن المسئولة الأمريكية ستلتقي خلال الزيارة بقادة من أنحاء المنطقة لمناقشة الفرص الرامية لتعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية، ودعم الاستقرار وتقوية الشراكة مع الولايات المتحدة.

وأضافت أنه من المقرر أن ينضم المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان السفير زلماي خليل زاد إلى الوفد حيث تعقد لقاءات دبلوماسية مع الرئيس الأفغاني أشرف غني وعدد من قادة دول وسط آسيا وسائر الدول المشاركة لمناقشة سبل دعم السلام والأمن والتنمية في أفغانستان ودفع المصالح الأمنية الإقليمية المشتركة بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب.