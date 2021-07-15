وكالة الأدوية الأمريكيّة تحذّر من لقاح "جونسون آند جونسون"

اسماعيل عبد الحي - حذّرت وكالة الأدوية الأمريكية أمس، الإثنين 12 جويلية 2021، من "إزدياد خطر" الإصابة بمتلازمة غيلان باريه، وهي مرض يصيب الأعصاب الطرفية ويتسبب بضعفها أو حتى بشللها تدريجيا، لدى أشخاص تلقوا لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة أن مائة شخص أصيبوا بمتلازمة غيلان باريه من أصل حوالي 12.5 مليونا تلقوا هذا اللقاح الأحادي الجرعة.

وأضافت أنه من أصل هؤلاء المرضى المائة، توفي واحد وأُدخل 95 المستشفى لتلقي العلاج بسبب خطورة حالتهم.

ويمثل هذا التحذير نكسة للقاح "جونسون آند جونسون" الذي حصل على ترخيص للإستخدام الطارئ في الولايات المتحدة في فيفري الماضي، قبل أن يعلق هذا الترخيص لمدة عشرة أيام في شهر أفريل الماضي إثر تقارير عن إصابة نساء تلقين اللقاح بحالات شديدة من جلطات دم مرتبطة بإنخفاض مستويات الصفائح الدموية، لكن السلطات الصحية خلصت في نهاية المطاف إلى أن فوائد هذا اللقاح تفوق مخاطره.

ويبدأ مرض متلازمة غيلان باريه غالبا في الساقين ويصعد أحيانا إلى عضلات التنفس ثم أعصاب الرأس والرقبة. ويصيب سنويا ما بين ثلاثة آلاف وستة آلاف شخص في الولايات المتحدة.

وكالات