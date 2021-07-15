للمرة الأولى عرض مسيرة روسية

وتم تصميم الطائرة المسيرة الهجومية «Orion-E» للقيام بمهام في مجموعة مختلفة من المناطق المناخية، حيث يصل وزنها إلى 1.1 طن والحمولة القصوى 250 كلغ. أما زمن الرحلة يمكن أن يصل إلى 30 ساعة، بسرعة 200 كم/ساعة.
كما أن الطائرة المسيرة قادرة على إجراء الاستطلاع في نطاقات الموجات الضوئية والأشعة تحت الحمراء. ومن الممكن التحكم بعدة طائرات مثيلة لها في وقت واحد. في الوقت ذاته، تمتلك «Orion-E» ثلاثة حوامل لتعليق أنواع مختلفة من ذخيرة الطيران.
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