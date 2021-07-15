للمرة الأولى عرض مسيرة روسية

أعلنت شركة «روس أوبورون إكسبورت» الروسية، أنها ستبدأ بالترويج للطائرة المسيرة الهجومية الجديدة من طراز «Orion-E» المتميزة بالطيران لمسافات بعيدة، وذلك من خلال عرضها في معرض «DEFEA 2021» الدولي للأسلحة والمعدات العسكرية في أثينا. وعرضت شركة «كرونشتاد» الروسية، المطورة والمصنعة للطائرة المسيرة «Orion-E» عينة منها في معرض «MILEX» في مينسك في شهر يونيو السابق، بالإضافة إلى محطة تحكم أرضية وخيارات حمولة وأسلحة طائرات.

وتم تصميم الطائرة المسيرة الهجومية «Orion-E» للقيام بمهام في مجموعة مختلفة من المناطق المناخية، حيث يصل وزنها إلى 1.1 طن والحمولة القصوى 250 كلغ. أما زمن الرحلة يمكن أن يصل إلى 30 ساعة، بسرعة 200 كم/ساعة.

كما أن الطائرة المسيرة قادرة على إجراء الاستطلاع في نطاقات الموجات الضوئية والأشعة تحت الحمراء. ومن الممكن التحكم بعدة طائرات مثيلة لها في وقت واحد. في الوقت ذاته، تمتلك «Orion-E» ثلاثة حوامل لتعليق أنواع مختلفة من ذخيرة الطيران.