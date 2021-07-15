تنسيق سعودي لإمداد تونس بمليون لقاح

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أولى طلائع الجسر الجوي السعودي للجمهورية التونسية؛ للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا ، وذلك استجابة لطلب الرئيس قيس سعيّد رئيس تونس الذي أبداه خلال مكالمته مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان

وانطلقت، صباح أمس، طائرتان تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى تونس وعلى متنهما أجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية.

وتم نقل المساعدات التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين على متن الطائرات السعودية، أما ما يخص تأمين مليون جرعة لقاح مضاد لـ«كوفيد19»، فإنه يجري التنسيق مع مكتب الرئيس التونسي لسرعة التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المعتمدة، لتوريد الكميات المطلوبة من مصانعها مباشرة إلى تونس.

وتأتي هذه المساعدات تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين.

مليون جرعة لقاح

وتشتمل المساعدات على مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و190 جهاز تنفس اصطناعي، و319 جهازا مكثفا للأكسجين، و150 سريرا طبيا، و50 جهاز مراقبة العلامات الحيوية مع ترولي، كما تشتمل على 4 ملايين كمامة طبية، و500 ألف قفاز طبي، و180 جهاز قياس للنبض، و25 مضخة أدوية وريدية، و9 أجهزة للصدمات الكهربائية، و15 منظارا للحنجرة بتقنية الفيديو، و5 أجهزة تخطيط القلب (ECG).

ردود فعل تونسية

تفاعل التونسيون مع الاستجابة العاجلة التي أمرت بها حكومة المملكة لدعم تونس لتجاوز آثار جائحة كورونا، وقدموا شكرهم إلى مقام خادم الحرمين وولي العهد على هذه اللفتة الكريمة. وكان رئيس تونس قيس سعيد قد أعرب في مكالمة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن فائق تقديره وشكره لاستعداد المملكة العربية السعودية لتمكين تونس من كل ما تحتاجه من لقاحات وتجهيزات طبية لمواجهة جائحة كوفيد19.

كما استقبل الرئيس التونسي السفير السعودي في تونس وقدم شكره لخادم الحرمين الشريفين على تقديم المساعدات الطبية لمواجهة كورونا.

واختلطت ردود فعل بدموع الفرح لدى كثير من التونسيين الذين عبروا عن شكرهم للمملكة العربية السعودية، إذ قال مواطن تونسي في مقطع فيديو «شكرا للسعودية.. أنتم في قلوبنا».

يذكر أن المملكة قدمت الكثير من المساعدات لعدد من البلدان، وذلك لتخطي جائحة كورونا منها اليمن والهند وغيرهما.

حزمة المساعدات السعودية لتونس

1 مليون جرعة من لقاحات كورونا

190 جهاز تنفس اصطناعي

319 جهازا مكثفا للأكسجين

150 سريرا طبيا

50 جهاز مراقبة العلامات الحيوية مع ترولي

4 ملايين كمامة طبية

180 جهاز قياس للنبض

25 مضخة أدوية وريدية

9 أجهزة للصدمات الكهربائية

15 منظارا للحنجرة بتقنية الفيديو

5 أجهزة تخطيط القلب (ECG)

500 ألف قفاز طبي