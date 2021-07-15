في بداية النزاع، انتهزت قوات سلطات أمهرة الإقليمية انسحاب مقاتلي تيجراي للاستيلاء على هذه الأراضي التي يعتبرونها تاريخيا ملكا لهم.
في الأيام الأخيرة، حققت القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيجراي تقدما. فبعدما استعادت عاصمة الإقليم ميكيلي، باتت تستهدف الآن «الغزاة» الأمهرة وشنت هجوما لاستعادة «كل سنتيمتر مربع» من تيجراي.
حيث يتواجه الأمهرة والتيجراي منذ عقود حول ملكية الأراضي الخصبة في سهول تيجراي الغربية. وفي المعسكرين يؤكدون أنهم مستعدون للموت دفاعا عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر نزاع عرقي في تيجراي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.