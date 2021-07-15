الاتحاد الأوروبي مراقبا لمفاوضات سد النهضة

ذكر السودان أن الاتحاد الأوروبي يمكنه لعب دور مراقب، لتعزيز عملية التفاوض مع إثيوبيا حول مشروعها «سد النهضة»، في ظل توقف المفاوضات حول المشروع الذي تخشى مصر والسودان من تأثيره على أمنهما المائي. وقال بيان لوزارة الري السودانية، الأربعاء، إن وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، بحث في مكتبه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، آنيتي ويبر، ملء سد النهضة الإثيوبي وسير المفاوضات بين دول السودان وإثيوبيا ومصر للتوصل إلى اتفاق «حول ملء وتشغيل السد». وجدد وزير الري «تمسك السودان بضرورة تعزيز آلية التفاوض بين الدول الثلاث، بإشراك «ضامنين» لهم أثر ونفوذ سياسي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون أحد المراقبين للمفاوضات». وجدد عباس التأكيد على أن «آلية التفاوض السابقة غير فعالة، حيث مضى عام كامل دون إحداث أي تقدم».



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