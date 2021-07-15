الإعدام لـ 22 كوماندوز أفغاني

إلى ذلك، قالت الوزارة، في بيان، إن مجموعة من عناصر القوات الخاصة تضم 22 شخصًا كانت تقاتل مسلحين لـ«طالبان» في محافظة فرياب، وبعد نفاد الذخائر قررت وحدة «الكوماندوز» الاستسلام للحركة.
وأمر مقاتلو طالبان عناصر القوات الخاصة بخلع ستراتهم الواقية من الرصاص ومن ثم أطلق المسلحون النيران عليهم ما أسفر عن مقتلهم.
وسبق أن نشرت شبكة «CNN» مقاطع فيديو قالت إنها توثق عملية قتل 22 عنصرًا من قوات «الكوماندوز» الأفغانية بمدينة دولة آباد في ولاية فرياب.
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