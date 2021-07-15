الشعبة البرلمانية تستعرض مقترحاتها حول الحوار بين العقائد والأديان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقدة عن بعد بتاريخ 14 يوليو الجاري في العاصمة الإيرانية طهران، مقترحاتها بشأن مشاريع قرارات تتعلق بالتنوع الثقافي والحوار بين العقائد والأديان، وتعزيز حقوق العمالة والمساعدات الإنسانية، ومجتمع المسنين والتنمية البشرية.

وشارك في الاجتماع أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية من مجموعة الجمعية البرلمانية الآسيوية وهم كل من: محمد عيسى الكشف رئيس المجموعة، والدكتورة نضال محمد الطنيجي نائب رئيس المجموعة، وعائشة محمد الملا عضو في المجموعة، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض القرارات والتي تتعلق بمشروع قرار حول إجراءات تعزيز التنوع الثقافي وحماية التراث الثقافي في آسيا، ومشروع قرار حول التكامل الآسيوي عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومشروع قرار حول التعاون في مجال العدالة الصحية في آسيا، ومشروع قرار حول البرلمانيين الآسيويين ضد الفساد، ومشروع قرار حول النساء البرلمانيات في الجمعية البرلمانية الآسيوية، ومشروع قرار حول تعزيز الحوار بين العقائد والوئام بين أديان العالم، ومشروع قرار حول التعاون القانوني والتشريعي في محاربة تهريب المواد الثقافية في آسيا، ومشروع قرار حول التعاون الفعال في محاربة الإتجار غير المشروع بالمخدرات في آسيا، ومشروع قرار حول المساعدات الإنسانية لسوريا والعراق واليمن وغزة وميانمار على حافة الكارثة الإنسانية، ومشروع قرار حول حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين في آسيا (مؤجل).