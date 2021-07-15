«الأغذية العالمي»: ارتفاع الأسعار يفاقم الجوع في اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وكالات)

حذر برنامج الأغذية العالمي، أمس، من خطورة تفاقم أزمة الجوع الحرجة الحالية في اليمن، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة انهيار قيمة العملة أمام العملات الأجنبية.

وقال البرنامج في بلاغ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه قام بزيادة مبلغ المساعدة النقدية منذ بداية شهر يوليو، ليساعد ذلك الأسر على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأضاف: «لكن من الصعب مواكبة مثل هذه الزيادة السريعة في الأسعار التي تهدد بتفاقم أزمة الجوع الحرجة الحالية. الملايين في اليمن لا يستطيعون تحمل تكلفة ما يكفي من الغذاء للحصول عليه طوال اليوم».