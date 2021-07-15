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مخطط «حوثي» للسيطرة على قطاع العقارات

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ابوظبي - سيف اليزيد - صنعاء (وكالات)

كشفت مصادر في العاصمة اليمنية صنعاء عن مخطط حوثي للسيطرة على مكاتب العقارات وجميع الأعمال المتصلة بمهنة السمسرة في بيع وشراء الأراضي والعقارات في مناطق سيطرة الميليشيات.
وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للأراضي التابعة للميليشيات الحوثية بصدد إعداد مشروع لائحة خاصة بتنظيم مهنة المكاتب العقارية، بمزاعم تنظيم نشاط هذه المهنة من كافة الجوانب.
وبحسب المصادر فإن المخطط الحوثي يتضمن وضع قيود على نشاط مكاتب العقارات، منها عدم السمسرة في أي من الأصول العقارية قبل إبلاغ المشرف الحوثي، ناهيك عن فرض نسبة من عمليات البيع والشراء، وستقوم بإغلاق جميع مكاتب العقارات والسمسرة المخالفة، واشتراط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة مجدداً من قبل مكاتب الصناعة ومن هيئة الأراضي التابعة للميليشيات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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