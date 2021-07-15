إطلاق 100 عملية ضد «طالبان» في 25 ولاية

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

على خلفية مواصلة حركة «طالبان» تقدمها في أنحاء متفرقة من أفغانستان، أعلنت حكومة كابول أنها أطلقت نحو 100 عملية جديدة ضد الحركة خلال الأيام القليلة الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع وقوات الأمن الأفغانية، أجمل عمر شنواري، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس، بأن كابول أطلقت، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، 98 عملية جديدة في 25 من أصل ولايات البلاد الـ34، مشيراً إلى وجود قيادات لـ«طالبان» بين الخسائر التي تكبدتها الحركة جراء هذه العمليات الجديدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أمس، أن قواتها قتلت 191 مسلحاً لـ«طالبان» وأصابت 154 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملياتها في ولايات «بكتيا وغزني وقندهار وهرات وفراه وهلمند ونيمروز وتخار».

في غضون ذلك، تعهد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، خلال زيارة إلى ولاية بلخ بشمال البلاد، بكسر «العمود الفقري» لـ«طالبان» واستعادة كافة المناطق التي سقطت في قبضة الحركة.

ووعد غني بأن الوضع الأمني في البلاد سيتحسن بشكل ملحوظ في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك على خلفية تواصل المواجهات بين قوات الحكومة و«طالبان» في معظم مناطق شمال البلاد.

إلى ذلك، أعلنت حركة «طالبان» عن تحقيقها مكاسب ميدانية جديدة في قندهار تتمثل بسيطرة مسلحيها على مقر القيادة الأمنية في الولاية ومركز مديرية «سبين بولدك»، واستيلائهم على الكثير من الذخيرة والعتاد.

كما أعلنت «طالبان» أمس، سيطرتها على أحد المعابر الرئيسة مع باكستان، والذي قد يكون أهم هدف استراتيجي تسيطر عليه الحركة حتى الآن خلال تقدمها السريع في أنحاء البلاد مع انسحاب القوات الأميركية.

وقال مسؤول باكستاني إن المقاتلين أنزلوا علم الحكومة الأفغانية من على بوابة الصداقة بالمعبر الحدودي بين بلدتي «شامان» الباكستانية و«ويش» الأفغانية.

ويعد المعبر الذي يقع جنوبي مدينة قندهار في جنوب أفغانستان، ثاني أكثر نقاط دخول هذا البلد غير الساحلي ازدحاماً، وهو الرابط الرئيس بين منطقة جنوب غرب البلاد الشاسعة والموانئ الباكستانية. وتظهر بيانات الحكومة الأفغانية أن نحو 900 شاحنة تعبره يومياً.

وأجبر انتزاع السيطرة على المعبر باكستان على إغلاق أجزاء من حدودها مع أفغانستان بعد قتال عنيف دار بين «طالبان» والقوات الأفغانية في أنحاء «ويش».

وقال مسؤولون أفغان إن قوات الحكومة تصدت لمقاتلي «طالبان» ودفعتهم للتراجع وإنها تسيطر على المنطقة الحدودية في مقاطعة «سبين بولداك» بإقليم قندهار، لكن مدنيين ومسؤولين باكستانيين قالوا إن «طالبان» سيطرت على المراكز الحدودية في «ويش».

وقال مسؤول باكستاني من منطقة الحدود: «سيطرت طالبان على ويش التي تحظى بأهمية كبيرة في التجارة الأفغانية مع باكستان ودول أخرى».

وقال مسؤولون في شامان إن «طالبان» أوقفت حركة السفر عبر البوابة. وقال شفيق الله اتاي رئيس غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية في العاصمة كابول إن السيطرة على النقاط الحدودية تسمح لـ«طالبان» بجمع إيرادات.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الأفغانية أن مسلحي «طالبان» أعدموا 22 عنصراً من قوات «الكوماندوز» بعد استسلامهم.

وقالت الوزارة، في بيان، إن «مجموعة من عناصر القوات الخاصة تضم 22 شخصاً كانت تقاتل مسلحين من طالبان في محافظة فرياب، وبعد نفاد الذخائر قررت وحدة الكوماندوز الاستسلام للحركة». وأمر مقاتلو «طالبان» عناصر القوات الخاصة بخلع ستراتهم الواقية من الرصاص، ومن ثم أطلق المسلحون النيران عليهم ما أسفر عن مقتلهم.

وفي سياق آخر، نقلت وكالة الإعلام الروسية أمس، عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن موسكو حثت أفغانستان وحركة «طالبان» على بدء مفاوضات جادة حول تشكيل حكومة ائتلافية انتقالية قبل فوات الأوان.

لندن: سنتعامل مع «طالبان» في حال مشاركتها بالحكومة

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن بريطانيا ستتعامل مع حركة «طالبان» إذا دخلت إلى الحكومة واحترمت حقوق الإنسان.

وقال الوزير في مقابلة نشرتها أمس، صحيفة «دي تيلغراف»: «مهما كانت الحكومة القائمة، ستتعاون الحكومة البريطانية معها بشرط أن تحترم بعض المعايير الدولية». وأضاف «لكن كما يحصل بالنسبة للحكومات الأخرى في العالم، إذا تصرفت بشكل يتعارض بشكل خطير مع حقوق الإنسان، فسنعيد النظر في علاقتنا». وأقر وزير الدفاع البريطاني بأن آفاق التعاون مع «طالبان» يمكن أن تثير جدلاً لا سيما وأن 457 عسكرياً بريطانياً قتلوا في أفغانستان لكن «كل عمليات السلام تتطلب التوافق مع العدو».