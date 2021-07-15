محمد الفلاح - الجيش اليمني يعلن السيطرة على مركز مديرية رحبة في مأرب

الخميس 15 يوليه 2021

أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، سيطرته على مركز مديرية رحبة في محافظة مأرب، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة في اليمن.



وقال المركز في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تحرر مركز مديرية رحبة جنوب مأرب، بعد تمكنها من تحرير مساحات واسعة، ومرتفعات إستراتيجية خلال العملية العسكرية التي انطلقت، فجر اليوم.

وأشاد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود، بالانتصارات الميدانية والعسكرية الكبيرة، التي أحرزها الجيش اليمني، والمقاومة الشعبية، وقبائل مراد، وتحريرهم مواقع مهمة، منها مركز مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب، موجهًا الأجهزة والوحدات الأمنية، لتأمين مركز مديرية رحبة، والمناطق المحررة بالمديرية.

ودعا المسؤول الأمني، في تصريحه الذي أورده موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني، أولياء الأمور في المناطق، التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية إلى عدم الزج بأطفالهم، الذين تقودهم ميليشيات الحوثيين الإرهابية، إلى محارق الموت والهلاك.

وثمّن ابن عبود الدور المهم لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، عبر الطلعات الجوية، والتي رافقت انتصارات الجيش الوطني، من خلال استهدافها للتعزيزات، والتجمعات العسكرية للميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.

وكان موقع "سبتمبر نت" قال في وقت سابق، الأربعاء، إن الجيش اليمني ورجال المقاومة الشعبية أحرزوا، الأربعاء، تقدمات مهمة، فيما يخوض معارك عسكرية وبطولية، وسط انهيار واسع لميليشيات الحوثيين المتمردة المدعومة من إيران في جبهات جنوب غرب مأرب.

وأكد الموقع أن الجيش ينفذ عملية عسكرية، في مديرية رحبة، استعاد خلالها مواقع عسكرية إستراتيجية في المديرية، ومواقع أخرى في جبل مراد.

وبحسب موقع الجيش، فقد أسفرت المعارك، عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات، بين قتيل وجريح وأسير، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد بنيران أبطال الجيش، وغارات لطيران التحالف، فيما استعاد أبطال الجيش 4 أطقم بعتادها، و3 عيارات، ومدفعية ثقيلة، وأسلحة أخرى متوسطة وخفيفة، وكميات من الذخائر المتنوعة.

وبين أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات وتجمعات ميليشيات الحوثيين، التي كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في الجبهات ذاتها، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الميليشيات المتمردة، وتدمير آليات عسكرية مختلفة.

كما أعلن الجيش إسقاط طائرة مسيرّة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثيين، في أطراف محافظة مأرب، حيث كانت في طريقها لاستهداف المدنيين في المحافظة.