شكرا لقرائتكم خبر عن «كتالونيا» يعتزم فرض حظر تجول في 158 بلدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم حكومة إقليم كتالونيا الإسباني إصدار أمر بفرض حظر تجول ليلي في مدينة برشلونة السياحية و157 بلدية أخرى بالإقليم، بسبب الأعداد المرتفعة للغاية من الإصابات بفيروس كورونا

المستجد.

ويتعين موافقة المحكمة العليا على الإجراء المقرر أن يطبق بدءا من

الساعة الواحدة صباحا، وحتى السادسة صباحا. ويمكن عندئذ السماح لأي شخص بالخروج عند تقديمه سببا وجيها.

وقال رئيس الحكومة الإقليمية، بيري اراجونيس، مساء أمس الأربعاء إن

هذا الإجراء لا يشمل كامل المنطقة التي تقع في شمال شرق إسبانيا مع

كوستا برافا، ولكن فقط البلدات التي يتجاوز عدد سكانها 5 آلاف نسمة

وسجلت معدل إصابات بلغ 400 إصابة جديدة أو أكثر خلال سبعة أيام أو تكون محاطة بمثل هذه البلدات. وحذر أراجونيس: "الوضع دقيق للغاية". وسجلت وزارة الصحة الإسبانية في مدريد 26390 إصابة خلال 24 ساعة، أمس الأربعاء.

وهكذا فإن معدل الإصابات على المستوى الوطني خلال سبعة أيام لكل 100 ألف شخص قفز من 258 إلى 271 خلال يوم واحد.

وارتفع معدل الإصابات في إقليم كتالونيا خلال 14 يوما، في الفئة

العمرية بين 20 عاما و29 عاما، إلى 3385 لكل 100 ألف شخص.