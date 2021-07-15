شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس الباكستاني السابق ممنون حسين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي الرئيس الباكستاني السابق ممنون حسين، مساء اليوم عن عمر يناهز 80 عاماً.

وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن ممنون حسين كان يعاني من مرض السرطان وكان يخضع للعلاج في مستشفى محلي منذ أسبوعين، مضيفة أنه شغل منصب رئيس الجمهورية في الفترة من 2013 إلى 2018م.

وعبر الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان، ورئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوه، والعديد من المسئولين والزعماء السياسيين عن تعازيهم في وفاته.