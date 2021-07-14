شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. استمرار تراجع الحصيلة الأسبوعية لتطعيمات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت الحصيلة الأسبوعية لتطعيمات كورونا في ألمانيا انخفاضها، حسبما أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح المعهد أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها أسبوعيا أخذ في التراجع منذ ثالث أسبوع في يونيو الماضي، دون أن يذكر عددا محددا عن الأسبوع الماضي.

كانت الحصيلة الأسبوعية لتطعيمات كورونا وصلت في الأسبوع السابق (من 28 يونيو حتى 4 يوليو) إلى 5 مليون جرعة، مقارنة بـ 6ر5 مليون جرعة في الأسبوع السابق عليه.

ووصلت نسبة من حصلوا على التطعيم الكامل لكورونا في ألمانيا إلى 7ر43%، ونسبة من حصل على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم، إلى 9ر58% (ما يزيد عن 49 مليون شخص).