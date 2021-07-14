بسبب العمل عن بعد... انخفضت إيجارات المنازل في لندن

14 يوليو , 2021

تراجعت أسعار إيجارات المنازل الخاصة في لندن خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، مع انتقال الطلب على المنازل إلى خارج المدن.

وانخفضت الإيجارات في العاصمة البريطانية بنسبة 1.0% وهي المنطقة الوحيدة التي لم تشهد زيادة في أسعار الإيجارات، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء.

وفي أنحاء بريطانيا، ارتفعت تكلفة الإيجار بنسبة 1.2 % مقارنة بالعام السابق، وهو معدل لم يتغير منذ نيسان/أبريل.

ودفعت عمليات الإغلاق التي استمرت أكثر من عام لمكافحة الوباء، العاملين إلى السعي للحصول على مكان أوسع بعيدا عن المدينة، متوقعين تحولاً دائماً بعيداً عن العمل طوال الوقت من المكاتب.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أيضاً إنه رصد عروضاً أكبر في السوق لتغيير الإيجارات قصيرة الأجل إلى عقود لفترات أطول.

وتتناقض هذه الأرقام مع استطلاعات أجريت مؤخراً، وأشارت إلى تعافي الأسعار في لندن.

ووجد الوكيل العقاري "هامبتونز انترناشونال" إن الإيجارات في مناطق وسط لندن ارتفعت بنسبة 4.3 % في حزيران/يونيو مقارنة بالشهر السابق، وهي أسرع نسبة ارتفاع على الإطلاق.

وتعتزم الحكومة البريطانية يوم 19 تموز/يوليو التخلي عن توصيتها لمن يستطيعون العمل من المنزل بأن يفعلوا ذلك. وبعد ذلك، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه يمكن أن تكون هناك "عودة تدريجية إلى العمل".