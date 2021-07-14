بعد تعرضه لأزمة.. فنان عربي شهير يتحدث عن وضعه الصحي

وفي أول ظهور له منذ خروجه من المستشفى وتعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها الخميس الماضي، أكد هاني شاكر أن الأمر مجرد أزمة مرت على خير، لافتا إلى أنه في فترة نقاهة خلال الفترة المقبلة.

وقال الفنان المصري في فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا بطمنكم الحمد لله بقيت أحسن، ربنا عدى الأزمة دي على خير، بدعائكم ودعاء الناس الطيبين اللي يعرفوني واللي مايعرفنوش، الفترة اللي جاية هتكون فترة نقاهة، وطول ما ربنا معايا وانتوا جنبي إن شاء الله ربنا ميجيبش حاجة وحشة أبدا".



وأضاف شاكر: "أنا بس بطمنكم عشان الناس اللي بتستظرف وبتقول أخبار مش مظبوطة وتخض ناس كتير، وتعمل قلق على السوشيال ميديا عشان بس تعمل انتشار، حسبي الله ونعم الوكيل فى الناس دي".