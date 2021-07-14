رئيس وزراء إسرائيل: لبنان على "وشك الانهيار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأربعاء، إن الدولة اللبنانية على وشك الانهيار، بحسب وصفه.

وقال في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الأمن القومي، إنه :"أيام صعبة تمر في الطرف الآخر من حدودنا الشمالية.. الدولة اللبنانية على وشك الانهيار.. وكنت أقول إنها تنهار فعلا، مثلها مثل جميع الدول التي تستولي عليها إيران وتتموضع فيها".

وأضاف: "كل ما تلمسه إيران يدمر وهذه المرة المواطنون اللبنانيون يدفعون ثمنا باهظا.. حزب الله الذي يعمل بأوامر إيرانية يعرض اللبنانيين ومستقبلهم للخطر".

وتابع بينيت: " اللبنانيون ليسوا العدو لنا.. وللبنانيين عدو مشترك وهو حزب الله وإيران.. ولكن هناك فرق واحد: نحن نمتلك جميع الوسائل والقدرات لمواجهة هذا العدو.. نواصل متابعة كل أولئك الذين يعملون ضدنا ونحافظ على يقظة واستعداد للتعامل مع جميع السيناريوهات".

وأشار إلى ان "هذا يسري أيضا على ما يجري في قطاع غزة.. ننتهج إزاءه سياسة أخرى، ونستخدم العصا والجزرة.. هذا يسري أيضا على جميع الساحات التي تستحق الكتمان".

وفي وقت سابق الأربعاء،أكدت إسرائيل، أنها تستعد عسكريا لاحتمال انهيار لبنان في ظل الأزمة التي تعصف بالبلاد.

وقال مصدر عسكري للهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إن "الجيش الإسرائيلي يتخذ الاستعدادات والإجراءات لمواجهة احتمال انهيار لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف به".

واستدرك: "مع ذلك تشير تقييمات استخباراتية إلى أن منظمة حزب الله تحاول احتواء الأزمة لأن ذلك يتمشى مع مصالحها".

وأضافت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "تستبعد هذه التقييمات أن يتجه تنظيم حزب الله، في ظل هذه الأزمة، إلى تصعيد عسكري مع إسرائيل".



التصريحات الإسرائيلية تأتي في أعقاب تقديم رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، الأربعاء، تشكيلة حكومية جديدة للرئيس ميشال عون.



وجاء ذلك بعد لقاء قصير جمع الحريري وعون في قصر الرئاسة في بيروت، عقب عودة الأول من رحلة قصيرة إلى مصر التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال الحريري للصحفيين عقب لقاء عون، إنه "قدمت للرئيس عون تشكيلة حكومية تتألف من ٢٤ وزيرا من الاختصاصيين وفق المبادرة الفرنسية".



وتابع :"حان وقت تشكيل الحكومة"، مضيفا "أنتظر جوابا من الرئيس عون غدا".



وأضاف: "نعمل جديا على وقف الانهيار في البلاد"ـ متابعا "هذه التشكيلة الحكومية بالنسبة لي قادرة على وقف الانهيار".



وتأتي تشكيلة الحكومة الجديدة بمثابة آخر عرض وزاري يقدمه رئيس الوزراء المكلف قبل أن يتجه نحو الاعتذار عن عدم استكمال المهمة في حال رفض رئيس الجمهورية، التشكيلة الجديدة، على غرار المحاولات السابقة، بحسب ما أكدته مصادر في "تيار المستقبل" الذي يترأسه الحريري، في الأيام الأخيرة.



وفشل لبنان في تشكيل حكومة جديدة منذ نحو 10 أشهر، نتيجة خلافات بين الحريري ورئيس الجمهورية على تقاسم الحصص، وكان آخرها الخلاف على تسمية الوزيرين المسيحيين من خارج حصة رئيس لبنان.