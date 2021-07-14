موجز ”الخليج 365” للسياحة.. حيلة أستراليا وخسائر أكبر الفنادق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

حظرت الحكومة الايطالية،دخول السفن السياحية الكبيرة الى وسط البندقية اعتبارا من 1 أغسطس/آب المقبل.

تضم قائمة الوجهات الأربع الأولى التي أسهمت في تحقيق الزيادة خلال النصف الأول كلا من روسيا والهند وجزر المالديف وتركيا.



انعكست الخسائر الضخمة التي تكبدها نشاط السياحة بفعل وباء كورونا على قيمة العلامات التجارية للفنادق حول العالم.

تتجه أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي لتسجيل أعلى مستوياتها منذ بدء انتشار الجائحة، مع انحسار فيروس كورونا المستجد مؤخرا.

وقعت شركة العربية للطيران، الأربعاء، اتفاقية مع صندوق المصالح الوطنية الأرميني لإطلاق شركة طيران وطنية جديدة في أرمينيا.

تضغط أستراليا، لمنع وضع الحاجز المرجاني العظيم ضمن قائمة مواقع التراث المهددة، لعدم التأثير على قوة الجذب السياحي للموقع.

