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موجز ”الخليج 365” للسياحة.. حيلة أستراليا وخسائر أكبر الفنادق

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

 حظرت الحكومة الايطالية،دخول السفن السياحية الكبيرة الى وسط البندقية اعتبارا من 1 أغسطس/آب المقبل.

 تضم قائمة الوجهات الأربع الأولى التي أسهمت في تحقيق الزيادة خلال النصف الأول كلا من روسيا والهند وجزر المالديف وتركيا.

 انعكست الخسائر الضخمة التي تكبدها نشاط السياحة بفعل وباء على قيمة العلامات التجارية للفنادق حول العالم.

 تتجه أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي لتسجيل أعلى مستوياتها منذ بدء انتشار الجائحة، مع انحسار مؤخرا.

 وقعت شركة العربية للطيران، الأربعاء، اتفاقية مع صندوق المصالح الوطنية الأرميني لإطلاق شركة طيران وطنية جديدة في أرمينيا.

 تضغط أستراليا، لمنع وضع الحاجز المرجاني العظيم ضمن قائمة مواقع التراث المهددة، لعدم التأثير على قوة الجذب السياحي للموقع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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