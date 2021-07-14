غدا .. طلاب الثانوية العامة "أدبي" يؤدون امتحان الجغرافيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

يؤدي غدا الخميس، طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان الجغرافيا بإجمالي عدد 255 ألف و353 طالب/طالبة.

ويبدأ الامتحان في الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتقعد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا "بابل شيت" و بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ، على أن تكون جميع الأسئلة "اختيار من متعدد" بدون أسئلة مثالية.

كما تعقد الامتحانات ، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

و تتيح الوزارة، لطلاب الثانوية العامة، إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم "واقتصار المنع على اوراق او ملازم يتم تدبيسها او اضافتها"، على أنه سيتم السماح بالملاحظات حتى لو كانت مبالغ فيها.

و أكدت الوزارة، إنه سيتم التصحيح إلكترونيا، و من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الإمتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل.

كما يؤدي طلبة الثانوية العامة( المكفوفين) امتحان اللغة الأجنبيةالأولى (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالب/طالبة.