منتجات الشباب في معرض مستقبل وطن و"تنمية المشروعات" بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس_ حسام الدين أحمد:

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالسويس، معرض منتجات الشباب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إحدى القاعات بالكورنيش الجديد، ويستمر المعرض حتى غدًا الخميس.

وشهد المعرض حضور عشرات الأسر لمشاهدة منتجات الشباب، وحضور النائب أحمد خشانة، رئيس الهيئة البرلمانية بالسويس وأمين الحزب، وسيد عبدالحميد الكرماوي، وحافظ شوشة، وسيد عبده، نواب السويس، وسليمان العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات في السويس، والمحاسب أحمد عثمان، أمين جهاز المشروعات الصغيرة بالحزب.

وتفقد نواب السويس منتجات المعرض التي تنوعت بين الجلدية والمفروشات والمواد الغذائية والملابس ومستلزمات المنزل والديكور والهدايا ولعب الأطفال والمنتجات اليدوية.

وقال أحمد خشانة، إن مستقبل وطن حريص على تنظيم هذه المعارض بشكل دوري ليعطي فرصة لأصحاب المشروعات لعرض منتجاتهم أمام الجمهور والتعرف على احتياجات السوق وأذواق المستهلكين، الأمر الذي يساعدهم على تقديم منتجات جديدة تمزج بين التراث والهوية الثقافية المصرية ومتطلبات الجمهور، كما يتيح للأسرة شراء مستلزماتها بأسعار مخفضة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن تنظيم المعرض يأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه بين الجهاز وحزب مستقبل وطن لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم لهذه المشروعات.

وتابع أن المعرض يستهدف أيضًا فتح منافذ تسويقية لأصحاب المشروعات الصغيرة لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.