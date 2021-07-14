13قتيلا في باكستان

قُتل ما لا يقل عن 13 شخصًا بينهم تسعة صينيين في انفجار حافلة سقطت بعدها في واد في شمال غرب باكستان، وفق ما أفادت الشرطة ومسؤولون، فيما نددت بكين بما اعتبرته هجومًا.

وكانت الحافلة تقل مهندسين وخبراء مساحة وعاملين في مجال الصيانة الميكانيكية وصينيين يعملون في مشروع بناء سد داسو في إقليم خيبر بختونخوا. وصرح مسؤول إداري محلي كبير دون الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس بأن «الانفجار أشعل المحرك، ما جرّ المركبة إلى الوادي» وتسبب بمقتل 13 شخصًا بينهم تسعة صينيين، مضيفًا أن 28 صينيًا آخرين أُصيبوا بجروح.

وأكد مصدر في الشرطة المحلية طلب عدم الكشف عن اسمه وقوع الحادث «جراء انفجار قوي لم تعرف طبيعته بعد».

وجاء في بيان للسفارة الصينية في باكستان، الأربعاء، «تعرض مشروع شركة صينية في باكستان لهجوم تسبب بمقتل مواطنين صينيين» داعية كل الشركات الصينية في البلاد إلى تعزيز الإجراءات الأمنية.

وفي بكين، دعا الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جاو ليجيان إلى إنزال «عقاب شديد» بمنفذي «الهجوم» وإلى «ضمان أمن وسلامة المواطنين الصينيين والمؤسسات والمشاريع» الصينية في هذا البلد.