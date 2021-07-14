ملاحقات أمنية لداعمي الدواعش

شنت السلطات الألمانية حملة مداهمات وتفتيش، في ولاية هيسن غربي ألمانيا ضد داعمين لداعش مشتبه بهم. وكتب مكتب مكافحة الجريمة الإقليمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن أفراد الشرطة يفتشون منذ صباح الأربعاء بالتعاون مع الادعاء العام في فرانكفورت العديد من المواقع.
ولم يتمكن متحدث باسم المكتب الإدلاء بتفاصيل عن عملية التفتيش، مشيرا إلى أن سلطات أمن الدولة تشارك في الحملة، وقال: «لا يوجد خطر محدد من وقوع هجوم».
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