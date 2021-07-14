محادثات ألمانيا وواشنطن في المسار الصحيح

عبر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن اعتقاده بأن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن مشروع خط أنابيب الغاز، المثير للجدل، «نورد ستريم 2»، الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، في المسار الصحيح.

وقال، في مدينة «ديترويت» الأمريكية: «كان هناك الكثير من الأعمال التحضيرية في الأسابيع الماضية، وأعتقد أننا اقتربنا من بعضنا البعض في العديد من النقاط».

لم يرغب «ماس» في توقع ما إذا كان يمكن إعلان انفراجة خلال الاجتماع بين المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض الخميس، حيث أوضح: «المهم أن يكون لدينا هدف نصب أعيننا، وأنا متأكد من أننا سنصل إلى هذا الهدف»، مشيرا إلى أن توقيت الوصول إلى الهدف أمر ثانوي.

وأضاف: «لكن بالطبع سيكون من الرائع لو كان هذا هو الحال في أثناء وجود المستشارة بواشنطن».