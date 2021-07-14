موجة غضب
في حديث خاص، ذكر مصدر مقرب من الحوثيين أن تحركات الجيش الوطني والمقاومة كشفت حقيقة ضعف الحوثيين وقلتهم وانكسارهم، ووجود مشكلات كبيرة بين صفوف مقاتليهم من الذين يطالبون بصرف رواتبهم، التي مضى عليها دون تسلمها سنوات، وشعورهم بكذبة الحوثيين، وتوريطهم في حروب لا نهاية لها، ومنعهم من زيارة أهاليهم أو حتى الاتصال بهم، موضحا أن ارتفاع موجة الغضب بين المقاتلين جعل الحوثيين في حاجة عاجلة للتهدئة بكل الجبهات، لالتقاط أنفاسهم.
القوة الوهمية
بيّن المصدر: «ما لم يكن الحوثيون يتوقعونه أن تتحرك المقاومة والجيش في هذه الفترة، تحديدا في محافظة «البيضاء»، خاصة أن الحوثيين كانوا يرسلون طائراتهم المسيرة بين الحين والآخر، ويرسلون صواريخهم الباليستية، ويحركون بعض الجبهات بين الحين والآخر كنوع من أنواع إظهار قوتهم وتمركزهم وسيطرتهم، بينما كانوا في الوقت نفسه يطالبون الأمم المتحدة بهدنة عاجلة، كما عودتهم على ذلك كثيرا في السابق، وكانوا في الاتجاه نفسه يجبرون المواطنين على التجنيد، لدعم الجبهات بالمقاتلين، وهم يسعون من خلال ذلك إلى استعادة أنفاسهم، وإعادة ترتيب صفوفهم وتقوية موقفهم». وأضاف المصدر أن سقوط الآلاف من القتلى في جبهات «مأرب»، في أقل من شهرين، أفقد الحوثيين توازنهم، وبعثر أوراقهم، وأضعف موقفهم.
مخرج للنفاذ
أكد المصدر أن الحوثيين حاليا يبحثون عن مخرج يضمن لهم العودة مجددا. كما أن دعم «البيضاء» بمقاتلين من جبهة «صعدة» يأتي في ظل صعوبة موقفهم، لذا أرسل الحوثيون خبراء، لمتابعة سير المعارك في «البيضاء»، خاصة أن بعضهم اعتبر تحرير «البيضاء» الخطوة التي تسبق تحرير بقية المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون.
وكشف عن أنهم أيضا أرسلوا جواسيسا بملابس مدنية لـ«البيضاء» من أجل استخدامهم ورقة لإثارة الفوضى، وإشغال المواطنين والأمن والمقاومة بهم، وستظهر هذه المناورات داخل «البيضاء» خلال الساعات القادمة، لذا يجب التعامل معهم بحزم وقوة، وإيقاف عبثهم.
سبب ضعف الحوثي
انتظارهم الهدنة والتهدئة المخادعة من أجل استعادة قواتهم
انتظارهم استقبال عدد من المجندين الجدد
محاولاتهم الفاشلة بإقناع الكثير من مقاتليهم بالبقاء معهم
ازدياد المطالبين من مقاتليهم بتسلم رواتبهم
سقوط أعداد كبيرة منهم، بين قتيل وجريح، في هجومهم على «مأرب»
كانت هذه تفاصيل خبر جواسيس لإثارة الفوضى في البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.