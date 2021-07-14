القيود الصحيّة تعود تدريجياً في إسبانيا على وقع موجة جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - تعيد أقاليم إسبانيا تدريجيا فرض قيود صحيّة تراوح بين غلق النوادي وحصر ساعات عمل المتاجر وعدد الزبائن داخلها وفرض حظر تجول، وذلك في خضم موجة وبائية خامسة أدت إلى ارتفاع كبير لعدد الإصابات بكورونا.

يستعد إقليم كاتالونيا، بؤرة الموجة الخامسة من الوباء، الأربعاء لطلب موافقة القضاء على فرض حظر تجول في مدنه الأكثر تضررا وبينها العاصمة برشلونة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محليّة.

منذ نهاية الأسبوع الماضي، أقفلت سلطات الإقليم النوادي ذات المساحات المغلقة لمدة 15 يوما على الأقل، بينما صار يشترط حيازة فحص سلبي لحضور الفعاليات في الهواء الطلق التي تجمع أكثر من 500 شخص.

واتخذت مناطق أخرى أو تفكر في اتخاذ تدابير مماثلة. وقد أعاد إقليم بلنسية (جنوب شرق) فرض حظر تجول من الساعة الأولى حتى السادسة فجرا وحصر التجمعات في 32 بلدية تسكنها أكثر من 5 آلاف نسمة على عشرة أشخاص، وذلك بعد أن حاز موافقة أعلى هيئة قضائية إقليمية.

وأرادت حكومة جزر الكناري تبني قيود مماثلة، لكن القضاء المحلي رفض ذلك.

وتأتي القيود الجديدة في ظل تفشي المتحورة "دلتا" الأشد عدوى والتي تسببت في الأسابيع الماضية بارتفاع متزايد للإصابات لا سيما في صفوف الشباب.

وبلغ معدل الإصابات العام مساء الثلاثاء 436 حالة لكل 100 ألف نسمة على مدى 14 يوما، وهو مستوى غير مسبوق منذ الفترات الحالكة لتفشي الوباء. وقال المسؤول الحكومي عن القضايا الصحية في كاتالونيا جوسيب ماريا أرخيمون الإثنين إن "الأرقام أكثر من سيئة".

في الأسبوعين الماضيين، سجل إقليم كاتالونيا الواقع في شمال شرق إسبانيا ويبلغ عدد سكانه 7,7 ملايين نسمة، حوالى 79 ألف إصابة جديدة.