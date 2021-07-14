582 شهيدا ومعتقلا فلسطينيا في يونيو

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وأوضحت الدائرة في تقرير لها أن عدد الاقتحامات لتجمعات سكنية فلسطينية عامة وخاصة، وصلت إلى 372 اقتحاما في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى هدم سلطات الاحتلال لـ20 بيتا ومنشأة في الضفة الغربية ومدينة القدس.
على الصعيد نفسه، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس، 11 منزلا سكنيا في تجمع «القبون» قرب قرية المغير شمال شرق رام الله.
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