شكرا لقرائتكم خبر 582 شهيدا ومعتقلا فلسطينيا في يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن أن أنشطة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية خلال يونيو الماضي، تسببت باستشهاد 11 فلسطينيا، وإصابة 345 واعتقال 571 آخرين، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الدائرة في تقرير لها أن عدد الاقتحامات لتجمعات سكنية فلسطينية عامة وخاصة، وصلت إلى 372 اقتحاما في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى هدم سلطات الاحتلال لـ20 بيتا ومنشأة في الضفة الغربية ومدينة القدس.

على الصعيد نفسه، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس، 11 منزلا سكنيا في تجمع «القبون» قرب قرية المغير شمال شرق رام الله.