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582 شهيدا ومعتقلا فلسطينيا في يونيو

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكدت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن أن أنشطة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية خلال يونيو الماضي، تسببت باستشهاد 11 فلسطينيا، وإصابة 345 واعتقال 571 آخرين، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الدائرة في تقرير لها أن عدد الاقتحامات لتجمعات سكنية فلسطينية عامة وخاصة، وصلت إلى 372 اقتحاما في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى هدم سلطات الاحتلال لـ20 بيتا ومنشأة في الضفة الغربية ومدينة القدس.

على الصعيد نفسه، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس، 11 منزلا سكنيا في تجمع «القبون» قرب قرية المغير شمال شرق رام الله.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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