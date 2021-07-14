حمدوك في قمة مصغرة لدعم السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك في القمة المصغرة لعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، من أجل حشد الدعم الدولي خلال التجديد العشرين للموارد الممنوحة للسودان بواسطة الوكالة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي والمزمع عقدها اليوم فى مدينة أبيدجان عاصمة كوت ديفوار. وتعد مشاركة السودان في هذه القمة الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود وذلك بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وعودة السودان للمجتمع الدولي.



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