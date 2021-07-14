داعش يهاجم المعارضة السورية في دير الزور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم داعش، شنوا هجوما مسلحا على نقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بلدة الشحيل شرق دير الزور.

وذكر المرصد أمس، أن اشتباكات دارت بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة، مما أدى لسقوط جرحى، وداهمت قسد على إثر ذلك منازل محيطة بالنقطة المستهدفة واعتقلت شابين اثنين على الأقل.

ويشن مسلحون يرجح أنهم من داعش، بصورة متكررة، هجمات تستهدف قوات قسد التي يشكل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها، ولعبت قسد دورا محوريا في هزيمة تنظيم داعش في سوريا.