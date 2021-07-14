شكرا لقرائتكم خبر داعش يهاجم المعارضة السورية في دير الزور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكر المرصد أمس، أن اشتباكات دارت بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة، مما أدى لسقوط جرحى، وداهمت قسد على إثر ذلك منازل محيطة بالنقطة المستهدفة واعتقلت شابين اثنين على الأقل.
ويشن مسلحون يرجح أنهم من داعش، بصورة متكررة، هجمات تستهدف قوات قسد التي يشكل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها، ولعبت قسد دورا محوريا في هزيمة تنظيم داعش في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر داعش يهاجم المعارضة السورية في دير الزور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.