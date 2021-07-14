شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة في نيويورك ضد ميركل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مدينة نيويورك الأمريكية اليوم الأربعاء مظاهرة مناوئة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسبب عرقلة ألمانيا تعليق حماية براءات اختراع لقاحات كورونا.

وتأتي المظاهرة التي شارك فيها العشرات قبل وقت قصير من وصول المستشارة الألمانية اليوم إلى الولايات المتحدة.

وقال نائب مدير منظمة "Justice is Global" التي نظمت المظاهرة، بن ليفنسون:" نود أن نقول إنه ليس من مصلحة الأمريكيين أن تواصل المستشارة أنجيلا ميركل والحكومة الألمانية الموقف الرافض للإمداد باللقاحات وبخاصة إذا غيرت الحكومة الأمريكية موقفها".

وتبذل الدول الفقيرة وكذلك الولايات المتحدة أيضا جهودا منذ فترة طويلة من أجل تعليق حماية براءات الاختراع بالنسبة للقاحات كورونا من أجل تسريع وتيرة حملات التطعيم على مستوى العالم، وفي المقابل، ترفض ميركل ذلك بشكل واضح.