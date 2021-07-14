شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار.. تحذير أممي من خسائر في الأرواح بسبب الانقلاب وكورونا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توماس أندروز، من تأثير ارتفاع حالات كوفيد-19 مع انتشار متغير دلتا، والنظام الصحي المنهار، و"عدم الثقة العميق" في المجلس العسكري (junta)، "عاصفة كاملة" من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الخسائر الهائلة في الأرواح في ميانمار.
وأكد أندروز، في بيان صحفي اليوم، أن هناك حاجة ماسة في ميانمار لإنقاذ الأرواح، مشيراً إلى أن أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، ويحرم معظم سكان ميانمار من هذا الحق. وجدد دعوته إلى إنشاء تحالف طوارئ لشعب ميانمار، لتقديم مساعدات إنسانية طارئة للبلاد، وسط تقارير عن نقص حاد في الإمدادات الطبية الحيوية والأكسجي