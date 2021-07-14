شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار.. تحذير أممي من خسائر في الأرواح بسبب الانقلاب وكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توماس أندروز، من تأثير ارتفاع ‏حالات كوفيد-19 مع انتشار متغير دلتا، والنظام الصحي المنهار، و"عدم الثقة العميق" في ‏المجلس العسكري (‏junta‏)، "عاصفة كاملة" من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من ‏الخسائر الهائلة في الأرواح في ميانمار. ‏

وأكد أندروز، في بيان صحفي اليوم، أن هناك حاجة ماسة في ميانمار لإنقاذ الأرواح، مشيراً إلى ‏أن أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، ويحرم معظم سكان ‏ميانمار من هذا الحق. ‏ وجدد دعوته إلى إنشاء تحالف طوارئ لشعب ميانمار، لتقديم مساعدات إنسانية طارئة ‏للبلاد، وسط تقارير عن نقص حاد في الإمدادات الطبية الحيوية والأكسجي