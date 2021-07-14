شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة : "لامبدا" أشد سلالات كورونا شراسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة الصحة العالمية من متحور جديد لفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 والذي يعتبر أشد شراسة, أطلق عليه مصطلح «لامبدا»

وأضافت منظمة الصحة ان متحور لامبدا يشكل 70% من الإصابات بفيروس كورونا في كل من تشيلي والأرجنتين.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة، كاريسا إتيان، إن القرائن المتوفرة حتى الآن عن هذه الطفرة تشير إلى خطورتها العالية، خاصة من حيث سرعة سريانها وقدرتها على مقاومة المناعة الناشئة عن اللقاحات والتعافي من الوباء.