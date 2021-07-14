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منظمة الصحة : "لامبدا" أشد سلالات كورونا شراسة

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الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة الصحة العالمية من متحور جديد لفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 والذي يعتبر أشد شراسة, أطلق عليه مصطلح «لامبدا»

وأضافت منظمة الصحة ان متحور لامبدا يشكل 70% من الإصابات بفيروس كورونا في كل من تشيلي والأرجنتين.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة، كاريسا إتيان، إن القرائن المتوفرة حتى الآن عن هذه الطفرة تشير إلى خطورتها العالية، خاصة من حيث سرعة سريانها وقدرتها على مقاومة المناعة الناشئة عن اللقاحات والتعافي من الوباء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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