شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة حرائق الغابات في 600 ألف هكتار بسيبيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمرت حرائق الغابات الشديدة في شرق روسيا في الانتشار بسرعة، وبدأت جهود مكافحة الحرائق في منطقة ياقوتيا بسيبيريا اليوم الأربعاء على مساحة تزيد على 600 ألف هكتار، وفقا للوكالة الاتحادية للغابات.

وتشمل المنطقة المتضررة منتزه لينا بيلارز الطبيعي، موطن صخور لينا الشهيرة. وأعلنت السلطات في ياقوتيا حالة الطوارئ، رغم عدم وجود مناطق مأهولة بالسكان معرضة للخطر حاليا، وفقا للسلطات.

وغالبا ما تترك السلطات حرائق الغابات مشتعلة في المناطق البرية النائية في روسيا.

وتعاني العديد من المناطق الروسية الأخرى حاليا من حرائق الغابات.

وتم نشر أكثر من 6000 شخص وحوالي 50 طائرة لإخماد أكثر من 300 حريق عبر مساحة إجمالية تبلغ حوالي 800 ألف هكتار، بحسب الوكالة.