حصيلة جديدة لضحايا كورونا حول العالم

وتبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 188 مليوناً وما يقارب من 627 ألف إصابة، تعافى منهم 172 مليونا وما يزيد عن 447 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 510 آلاف و374 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,118 حالة وفاة.