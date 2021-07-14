الكاظمي يأمر بترقية أبو رغيف والشمري لرتبة 'فريق أول'

بغداد - ياسين صفوان - قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، ترقية وكيل الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري الى رتبة أعلى.



وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "الكاظمي امر بترقية وكيل الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، الى رتبة فريق أول".

وكان الكاظمي قد أصدر امراً ديوانياً قبل أيام بترقية ضباط وزارتي الداخلية والدفاع.