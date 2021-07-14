"منتزه ترفيهي عائم".. كيف يقضي زعيم كوريا الشمالية عطلته؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم ما تكابده كوريا الشمالية من مجاعة وتفشي وباء كوفيد-19، يبدو أن زعيمها كيم جونج أون يستمتع على متن قاربه الضخم الذي يضم مسبحًا كبيرًا.

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، يبدو أن الديكتاتور - الذي أثيرت مخاوف بشأن صحته بعد فقده 19 كيلوجراما من وزنه - موجود في قصره في وونسان، حيث شوهد يخته أو ما يطلق عليه "متنزهه الترفيهي العائم" راسيا في شاطئه الخاص.



ويقع مجمع قصر كيم على شاطئ مدينة وونسان، على الساحل الشرقي للبلاد، ويضم فيلات للضيوف وله شاطئ خاص وملعب كرة سلة ومحطة قطار حصرية، وفقًا للخبراء وصور الأقمار الصناعية.



وفي الوقت نفسه، يتميز القارب الترفيهي بحمام سباحة أولمبي، وصالة حفلات متعددة الطوابق بالإضافة إلى منزلقات مائية مزدوجة ملتوية.



وتزامن النشاط في القصور التي يملكها كيم خلال الأسبوع الماضي مع الأيام التي لم يظهر فيها للرأي العام، مما يشير إلى أنه كان يقضي عطلة في المنطقة.

وفي السباق، شوهد القارب الذي بني قبل 37 عامًا والذي يبلغ طوله 260 قدمًا رأسيا في مجمع قصر وونسان الرئيسي قبل وقت قصير من ظهر الإثنين الماضي- لكن قد يكون أطفاله أو أفراد عائلته المقربون هم من يستخدمون القارب والقصر.

وقد أظهرت صور شركة بلانت لابس للأقمار الصناعية، الزعيم الكوري ومجموعة من أصدقائه الشهر الماضي، يركبون الزلاجات النفاثة في المياه قبالة منتجع وونسان، وفقًا لتحليل أجراه موقع أخبار كوريا الشمالية.

وتأتي الأنباء عن حفلات كيم وسط مخاوف من نفاد الطعام في كوريا الشمالية في غضون أشهر حيث تواجه كوريا مخاطر تكرار المجاعة التي أودت بحياة الملايين.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير نتيجة الأضرار الشديدة التي لحقت بالحاصلات الزراعية بسبب العاصفة.

ويشتهر كيم بأنه مدخن شره، ويعاني من السمنة منذ فترة طويلة. كما يتمتع كيم بشهية أسطورية، ويعشق الجبن السويسري والكافيار وسرطان البحر بينما يشرب عدة زجاجات من النبيذ كل ليلة.

لكنه بدا أقل وزنًا في الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الرسمية في بيونج يانج والتلفزيون الحكومي في يونيو/ حزيران 2021.

ولم يتضح كيف فقد وزنه، لكن المحللين يقولون إن بيونج يانج تستخدم مظهر كيم الجديد كوسيلة لتمجيده من خلال تصويره على أنه زعيم "مخلص ومجتهد" في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لمعالجة أزمة الغذاء.