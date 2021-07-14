لقاء حميدتي وسلفاكير.. مباحثات حول تنفيذ سلام جنوب السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث النائب الأول لمجلس السيادي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الأربعاء، تنفيذ اتفاق السلام.

جاء ذلك خلال استقبال سلفاكير، بمدينة جوبا، للفريق أول محمد حمدان دقلو، لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا والموضوعات المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقدم سلفاكير للنائب الأول شرحا مفصلا حول سير تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان بوصف السودان ضامناً له.

وشدد حميدتي، في تصريحات صحفية، على "ضرورة المضي قدماً في استكمال تنفيذ الاتفاق وتجاوز العقبات بروح إيجابية من كل الأطراف".

وأكد على "حدوث تقدم إيجابي فيما يتصل بتشكيل مجالس الولايات والبرلمان القومي".

وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني تلقيه تأكيدات من الرئيس سلفاكير بشأن "تخريج القوات المدمجة في مدة أقصاها بعد عيد الأضحى، ومن ثم إدراج ماتبقى من قوات".

وحث حميدتي الأطراف الجنوبية على "عدم التأخير في استكمال تخريج القوات في الموعد المحدد".

وأشار إلى "وجود لجان مشتركة من الجانبين السوداني والجنوب سوداني تعمل على متابعة ومراقبة تنفيذ ملف تدريب وتخرج القوات" .

مشيرا إلى أنه "لا مخرج للأطراف كافة سوى العمل بروح إيجابية لتنفيذ الاتفاق."

من جانبه، قال المستشار توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، ورئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، إنهم قدموا تطمينات لـ"حميدتي" بشأن مسار تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان.

وأشار إلى التقدم الكبير في تنفيذ كل الملفات بما في ذلك ملف الترتيبات الأمنية حيث يتم تخريج القوات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد "قلواك" رضاء جميع الأطراف على مستوى التنفيذ، كما أشاد بمتابعة دقلو لمسار تنفيذ الاتفاق مما ساعد الأطراف على تجاوز المصاعب.