احتراق ناقلة نفط عراقية.. ومصرع طاقمها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 4 عراقيين، وآخر أجنبي الجنسية، الأربعاء، مصرعهم في احتراق ناقلة نفط بحرية "أهلية".

وقال مصدر مطلع، في حديث لـ"الخليج 365"، إن "حريقاً اندلع في باخرة غير مملوكة للحكومة في المياة الدولية لنقل النفط تسبب بمصرع طام السفينة المكون من 4 عراقيين وآخر يحمل الجنسية الهندية".

وأشار إلى أن "زوراق نهرية قامت بانتشال جثث القتلى"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي وقت لاحق، أوضحت وزارة النقل العراقية، في بيان تفاصيل حادثة احتراق الناقلة النفطية.

وذكرت وزارة النقل، في بيان، أن "حادث الحريق الذي وقع في إحدى الناقلات كان خارج المياه الإقليمية العراقية".

وأوضحت الوزارة أن "الناقلة تابعة لإحدى شركات القطاع الخاص (أهلية)، وليس لها علاقة بالنشاط النفطي الحكومي أو بشركة ناقلات النفط الحكومية".