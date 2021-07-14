شكرا لقرائتكم عقب استسلامهم.. طالبان تعدم 22 من الكوماندوز الأفغاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت وزارة الدفاع الأفغانية أن مسلحين لحركة "طالبان" أعدموا 22 عنصرا من قوات "الكوماندوز" بعد استسلامهم.

إلى ذلك، قالت الوزارة، في بيان، إن مجموعة من عناصر القوات الخاصة تضم 22 شخصا كانت تقاتل مسلحين لـ"طالبان" في محافظة فرياب، وبعد نفوذ الذخائر قررت وحدة "الكوماندوز" الاستسلام للحركة.

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خلعوا ستراتهم

وأمر مقاتلو طالبان عناصر القوات الخاصة بخلع ستراتهم الواقية من الرصاص ومن ثم أطلق المسلحون النيران عليهم ما أسفر عن مقتلهم.

وسبق أن نشرت شبكة "CNN" مقاطع فيديو قالت إنها توثق عملية قتل 22 عنصرا من قوات "الكوماندوز" الأفغانية بمدينة دولة آباد في ولاية فرياب.

العثور على الجثث

ووقع الحادث يوم 16 يونيو، وأكد الصليب الأحمر العثور على 22 جثة لعناصر القوات الخاصة في تلك المنطقة.

ومنذ بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان، تشن الحركة هجوما واسعا على القوات الحكومية في جبهات عدة، وقالت "طالبان" سابقا إنها سيطرت على 85% من أراضي البلاد لكن السلطات في كابل وصفت هذا التصريح بالدعائي.