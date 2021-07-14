مصرع سيدة صدمتها سيارة وفر قائدها هاربًا في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

لقيت موظفة مصرعها، اليوم الأربعاء، بعدما صدمتها سيارة مجهولة على طريق "ميت غمر - القاهرة" أمام قرية كفر النعيم التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق "ميت غمر - القاهرة" أمام قرية كفر النعيم دائرة المركز.

بانتقال الضباط والفحص تبين أثناء عبور هدى بيلي أحد بیلي، 45 عامًا، موظفة، مقيمة قرية كفر النعيم دائرة المركز، اصطدمت بها سيارة مجهولة فر قائدها هاربًا عقب الحادث، مما أدى إلى وفاتها ونقلها إلى منزل ذويها.

بسؤال زوجها أيد مضمون الفحص واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ووفاة زوجته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/14308 جنح مركز ميت غمر، واستكمال الفحص وتحديد السيارة وضبطها وقائدها وإخطار النيابة العامة.