صرف منحة عيد الأضحى لـ4032عامل غير منتظم بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بجنوب سيناء، بدء صرف منحة عيد الأضحى المبارك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إنه جارٍ صرف منحة عيد الأضحى المالية للعمالة غير منتظمة، لـ4032 عاملًا من العمالة المسجلة بالمديرية، بإجمالي 3 ملايين، و927 ألف جنيه، من خلال مكاتب البريد.

وأكد مدير مديرية القوى العاملة في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن المديرية وفرت فرص عمل لـ623 شابًا من حملة المؤهلات العليا، والمتوسطة، وبدون مؤهل خلال شهرين، بينهم 388 شابًا في شهر يناير الماضي، و235 شابًا خلال شهر فبراير الماضي، و3 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.