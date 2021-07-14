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رئيس النيابة الإدارية يفتتح دورة تدريبية بعنوان "الملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية "

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

شهد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء، افتتاح مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، الدورة التدريبية المتخصصة لعدد من السيدات والمستشارين أعضاء النيابة الإدارية، والمنعقدة بمقر مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، تحت عنوان "الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية ".

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو محفوظ، مساعد وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي لهيئة تكنولوچيا المعلومات.

واستهلت الدورة بكلمة المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، مؤكدا على استمرار السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية حيال الاهتمام بعقد الدورات التدريبية المتخصصة بصفة دورية للسيدات وأعضاء النيابة الإدارية بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم في كافة المجالات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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