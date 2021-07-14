وزيرة التضامن: تكاتف الجهود الوطنية والدولية لتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حرص الدولة على تكاتف الجهود الوطنية والدولية لاستكمال الطريق نحو تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2016 وأعطى توجيهات في هذا الشأن.

وأضافت في كلمة مسجلة وجهتها لمؤتمر "الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط"، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء: "نفخر بأنه منذ عام 2016 أعلنت مصر عدم خروج مركب غير شرعية واحدة من السواحل المصرية"، ويرجع ذلك لجهود متكاملة ومتعددة الجوانب سواء كانت قانونية أو أمنية أو إعلامية أو إنسانية، لافتة أن الجانب القانوني يتمثل في قانون 82 لسنة 2016 الذي يغلظ العقوبات لمن يرتكب جريمة تهريب المهاجرين، بينما يتمثل الجانب الأمني في تكثيف جهود حماية حدود البلاد وتضييق المساحة على سماسرة التهريب.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تكثيف الحملات الإعلامية وفتح قنوات الحوار مع الشباب وإبراز مخاطر الهجرة غير الشرعية وتوضيح البدائل وفرص العمل للشباب، موضحة دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في تقديم أوجه المساعدة للمواطنين المصريين العاملين بالخارج، وأهمية حث وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات التنموية والتدريب المهني والحرفي.

وأوضحت دور الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال عدة محاور، منها شمول العمالة غير المنتظمة تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، وفتح سبل المشاركة في العمل العام للشباب من خلال برنامج "مواطنة" وتعزيز روح الولاء والانتماء، وفتح قنوات لاكتشاف المواهب وإعطاء مساحة أكبر للابتكار العلمي والفني والأدبي، وتعزيز مفاهيم الأسرة الموحدة من أجل صالح الأبناء وتعزيز حماية الأطفال والنساء وإعادة دمج العائدين من الخارج.