"الكمسارية يؤدون عملهم بكفاءة".. بيان من النقل حول واقعة التعدي على راكب بقطار منوف

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أصدرت وزارة النقل، اليوم، بياناً بشأن ما تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من فيديوهات، تظهر مشاجرات بين عدد من كمسارية القطارات، وعدد من الركاب مثل الفيديو الخاص بكمساري قطار 541 ركاب منوف/طنطا، بقيام إحدى السيدات بالحديث عن اعتداء الكمساري على أحد المواطنين بسبب أجرة الركوب وتحصيل الغرامة، وكذلك الفيديو الخاص بقيام أحد الأشخاص بالحديث عن عدم اعتداء الكمساري على المواطن في هذه الواقعة بالإضافة إلى فيديو ثالث يتحدث فيه أحد الأشخاص حول اعتداء أحد كمسارية القطارات على موظف عام.

وأكدت وزارة النقل، على احترامها التام لكافة جمهور الركاب وكافة مؤسسات الدولة والتصدى بكل حزم وقوة لأي تجاوز قد يحدث في حق أي راكب، مشيرة الهدف الأساسي للسكة الحديد هو خدمة الراكب وتسهيل تنقله عبر خطوط الشبكة المختلفة.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه يتم التدقيق والتحقيق الفوري في كافة الوقائع والفيديوهات التي تبث عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تتناول مثل هذه الوقائع، وفي حالة ثبوت أي خطأ في حق أي راكب يتم توقيع عقوبة مغلظة على المخطئ وتقديم اعتذار فوري للراكب.

وأكدت أن كمسارية ومفتشي القطارات يؤدون عملهم بكفاءة عالية ويعملون في ظروف غاية في الصعوبة ورغم ذلك قد يحدث سلوك سلبي من أحد موظفي السكة الحديد، و هو سلوك فردي لا يعبر عن جموع موظفي السكة الحديد الذي يعتبرون أن احترام الركاب وخدمتهم هو الأساس في عمل منظومة السكك الحديدية.

ولفتت إلى أن قيام كمسارية القطارات بتحصيل ثمن التذكرة أو الغرامة هو حق أصيل للحفاظ على أموال هيئة السكك الحديدية التي هي أموال الدولة وأموال الشعب الذي يمتلك هذا المرفق الحيوي الهام وأن كافة التعليمات التي تصدر لكافة الكمساريه وكافة موظفي السكة الحديد هو أن يكون التعامل في كافة المواقف في إطار احترام الراكب وفي إطار القانون .

وأهابت بمرتادي المواصلات العامه وخاصه ركاب السكك الحديدية بالحرص على الحصول على التذاكر من الأماكن المخصصة لها سواء بالتوجه الى شبابيك التذاكر او الحصول عليها من الوسائل الاخرى مثل المكاتب المخصصة لحجز التذاكر في المدن أو عن طريق الحجز الإلكتروني أو عن طريق الموبايل أبلكيشن، أو عن طريق كمسارية الأبواب و كذلك ضرورة عدم ركوب القطارات بدون تذكره لأن قيمتها تساهم في زيادة العوائد المالية للهيئة واستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والمحافظة على مرفق السكة الحديد الذي هو ملك للشعب