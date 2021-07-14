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بوتين والمبعوث الأمريكي يبحثان هاتفيًا أزمة تغير المناخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، الذي يقوم بزيارة إلى موسكو حاليًا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، عبر حسابها على موقع "تويتر" باللغة الإنلجيزية، أن بوتين وكيري اتفقا على أن تغير المناخ هو أحد المجالات التي تتشارك فيها روسيا والولايات المتحدة.

وأكد بوتين أنه يولي اهتمامًا كبيرًا لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ ودعا إلى حوار غير مسيس ومهني في هذا المجال.

وناقش الجانبان الاستعدادات للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمقرر عقدها في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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