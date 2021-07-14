الحكومة تشدد على متابعة مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أهمية المتابعة المستمرة لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تطوير الريف المصري.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

وأكد مدبولي، أنه سيكون هناك زيارات ميدانية مستمرة لمختلف القرى والمراكز التي تشهد تنفيذ مشروعات المبادرة في مرحلتها الأولى، لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع أولاً بأول، والتعامل الفوري مع أية معوقات قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا المشروع القومي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما له من دور كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تيسير إجراءات تنفيذ مختلف المشروعات بمبادرة " حياة كريمة"، سواء ما يخص التصاريح اللازمة للحفر بالمواقع، أو الحصول على الموافقات المطلوبة لبدء الأعمال والتراخيص وغيرها.

من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكداً على أهمية التواصل المستمر بين المحافظين والمسئولين، وكذا المواطنين وطلاب الجامعات، وتنظيم الزيارات الميدانية للقرى التي يتم مشروعات التطوير بها، حتى يشهد الطلاب ما تنجزه أيادي المصريين في هذا المشروع القومي الكبير.

بدورهم، استعرض المحافظون موقف توافر السلع الغذائية، وكافة المستلزمات الطبية والأدوية في جميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا المنتجات البترولية، مؤكدين توافر مخزون كافٍ من هذه السلع والمنتجات والمستلزمات الطبية، وأنه لا توجد أية مشكلات في هذا الصدد.