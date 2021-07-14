أمام مجلس الأمن.. الدبيبة يستعرض جهود استقرار ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة على رأس وفد رفيع المستوى إلى نيويورك، الأربعاء.

وأكد مصدر من ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس أن الدبيبة يزور نيويورك الأربعاء رفقة وفد وزاري رفيع المستوى لحضور جلسة مجلس الأمن حول ليبيا غدا الخميس..



وأوضح المصدر لـ"الخليج 365" أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الخميس، جلسة رفيعة المستوى حول المسار السياسي في ليبيا.

خارطة الطريق

وتابع أن الجلسة ستتضمن متابعة تطورات الوضع في ليبيا في ضوء خارطة الطريق المنبثقة عن منتدى الحوار السياسي الليبي.

وأشار إلى أن الوفد الحكومي سيستعرض جهوده بشأن تنفيذ خارطة الطريق خاصة ما يتعلق بتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق أعلنت وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أنه سيشارك في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي رفيعة المستوى حول "المسار السياسي في ليبيا"، الخميس، في إطار عضوية تونس غير الدائمة بالمجلس.

مخاض عسير

ويواجه المسار السياسي الليبي عراقيل متعددة من تنظيم الإخوان الإرهابي، ما يهدد بالانتكاس إلى الفوضى والاحتراب في البلد الذي لم تنكأ جراحه بعد.

وفشل الملتقى بسبب عرقلة تنظيم الإخوان له وطرح ممثليه مقترحات لا تضمن إقامة الانتخابات في موعدها، وهو ما أدى لانشقاقات داخل لجنة الحوار وانسحاب كثير من الأعضاء.

كما هدد تنظيم الإخوان الليبي بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.

وهو ما جاء على لسان القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس" حيث أعرب عن رفضه وتياره الذي وصفه بـ"تيار الثورة" قبول النتائج الانتخابية المقبلة حال فوز المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بالاقتراع.

غضب شعبي

وخرج مئات الليبيين في العديد من الميادين الليبية داعين لتجاوز عراقيل الإخوان ومعلنين التمسك بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

كما لجأت العديد من مؤسسات المجتمع المدني الليبية إلى مجلس الأمن عقب فشل ملتقى الحوار في إعداد قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة.

وأرسلت تنسيقية العمل الوطني الليبية -تتكون من منظمات المجمتع المدني وشخصيات سياسية وأحزاب- خطابا إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترفض فيه طريقة إدارة الحوار التي أفشلت التوصل لقاعدة دستورية للانتخابات المقبلة.

وتقول الرسالة -وصلت الخليج 365 نسخة منها- إن المجتمع الليبي كان يتطلع أن يستطيع ملتقى الحوار السياسي إنتاج قاعدة دستورية تمهد لانتخابات نزيهة يشارك فيها كل أطياف الشعب الليبي وأعربت عن انزعاجهم من فشل هذا الملتقى.