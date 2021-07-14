احتجاجات وقطع طريق بليبيا.. غصب عارم من تفشي كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل ليبيون قطع الطريق أمام حركة النقل بين مدينة سبها والعاصمة طرابلس غرب البلاد، لليوم الثالث على التوالي.

وقام أهالي منطقة “أبوالغرب” جنوب مزدة والواقعة على طريق طرابلس – سبها، بقطع الطريق أمام حركة النقل بين شرق وجنوب ليبيا وشمالها، احتجاجا علي ظروفهم المعيشية شديدة القسوة.

وتشهد القرية موجة شرسة من انتشار فيروس كورونا حيث بلغ حجم الإصابة نسبة 90‎%‎ من السكان دون وجود عنصر طبي واحد أو مساعدة بسيطة من الحكومة على حد قولهم.

وأكد مصدر من الأهالي أن المتظاهرين يطالبون بوضع حل سريع لانتشاء جائحة كورونا في البلدة ومنها العزل الصحي والعلاج الطبي وما يستلزمه من فرق طبية متخصصة لحل الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن المنطقة نائية ومهمشة من الحكومة لبعد موقعها الجغرافي الواقع بين مدينتي سبها وطرابلس

كما طالب الأهالي الحكومة بإرسال لجنة إدارية لأخذ لاستطلاع آراء السكان بالمنطقة وسماع متطلباتهم وتوفير اللقاحات العلاج اللازم.





وارتفعت مؤخراً أعداد الإصابات بكورونا في ليبيا وتجاوزت معدل إيجابية الحالات من العينات المسحوبة 31% بعد أن كانت نحو 15% في فترة لا تتجاوز الشهر.

ويقول مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، إن هناك احتمالية كبيرة لدخول السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا إلى ليبيا المعروفة بالمتحور "دلتا".

وأشار إلى أن أوضاع مراكز العزل والإمكانات الصحية للتصدي للوباء في المنطقة الغربية كالزاوية وصرمان ورقدالين تحت ضغط كبير بسبب زيادة عدد الإصابات.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في ليبيا 202 ألفاً و13 شخصاً، بينهم 26 ألفًا و778 حالة نشطة، ووفاة 3248 شخصا.