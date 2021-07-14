الحريري يقدم للرئيس اللبناني تشكيلة حكومية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تقدَّم رئيس الحكومة المكلف في لبنان سعد الحريري، اليوم، للرئيس اللبناني العماد ميشال عون بتشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيراً من الاختصاصيين.



وتوجه الحريري إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون بعد عودته من مصر حيث التقى اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، وتناولت اللقاءات آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الحريري، بعد لقائه عون: "تقدمت لرئيس الجمهورية بتشكيلة من 24 وزيراً من الاختصاصيين بحسب المبادرة الفرنسية وبحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وكان عون قد أعرب، اليوم، خلال لقائه موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشار لشؤون شمالي إفريقيا والشرق الأوسط السفير باتريك دوريل، عن أمله "في أن يحمل اللقاء مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري اليوم مؤشرات إيجابية".

ويشهد لبنان أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من ذات الشهر، وتم تكليف سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة دياب.