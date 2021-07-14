الحريري يصل قبل قليل إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون

محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

أفادت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري وصل قبل قليل إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون.



وجاء لقاء الحريري وعون بعد ساعات قليلة من زيارة قام بها رئيس الوزراء المكلف إلى القاهرة في وقت سابق من اليوم الأربعاء التقى خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأكد السيسي للحريري دعم بلاده الكامل للمسار السياسي للأخير من أجل استعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة، فضلاً عن جهود تشكيل الحكومة.

وفي وقت سابق من اليوم، توقع الرئيس اللبناني أن تحمل الساعات المقبلة مؤشرات إيجابية حول تشكيل الحكومة، متحدثا عن جهود مستمرة في سبيل ذلك.

عون معطيا بصيص أمل لانتهاء الأزمة الطويلة، أعرب عن أمله في أن يحمل لقاؤه مع الحريري اليوم الأربعاء، مؤشرات إيجابية، لا سيما أنّ تسعة أشهر مضت ولبنان من دون حكومة رغم الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون على مختلف الأصعد.

حديث عون جاء خلال لقائه موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشار لشؤون شمالي أفريقيا والشرق الأوسط السفير باتريك دوريل، الذي أطلعه الرئيس اللبناني على الصعوبات والعراقيل الداخلية والخارجية التي واجهت ولادة الحكومة الجديدة.

وأبلغ عون ضيفه أن "الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة تعطي أهمية أولى لتحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد والمضي في التدقيق المالي الجنائي".

وأمس، ألغى الحريري زيارة إلى قصر بعبدا بعد تغريدة عون التي اعتبرت رسالة استباقية سلبية. حيث كتب عبر حسابه الرسمي قائلا "من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تأليف الحكومة، فليقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور".

وفشل لبنان في تشكيل حكومة جديدة منذ نحو 10 أشهر على تكليف الحريري تشكيلها، نتيجة خلافات بينه وبين رئيس الجمهورية على تقاسم الحصص، فيما يغرق البلد بأزمة اقتصادية خانقة.